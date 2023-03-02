شكرا لقرائتكم خبر عن أمين حماة الوطن بدمياط: الرئيس يتفهم معاناة المواطنين.. وقرارات اليوم طمأنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أمير الصديق أمين حزب حماة الوطن في دمياط، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تعكس مدى تفهمه لمعاناة المواطنين، موضحا أن قرارات رفع الأجور والمعاشات قرارات جريئة قدمت الدعم اللازم لأبناء الشعب المصري.

وشدد أمين الحزب في دمياط، على أهمية تعاون الجميع والالتفاف حول القيادة السياسية من أجل التصدي لتلك التحديات التي يواجهها الوطن، مشيرا إلى أن قرار رئيس الجمهورية اليوم بشأن تحسين دخول أبناء الوطن رسالة قوية للجميع، مفادها أننا لدينا قيادية سياسية حريصة على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وشدد أمير الصديق أمين حزب حماة الوطن بدمياط، أنه يتوجب على الجميع الأن المساهمة في مواجهة التحديات التي يواجهها الوطن، خاصة في ظل الأزمات العالمية، من أجل استكمال أهدافنا نحو تحقيق تنمية حقيقية على أرض مصر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بالتنفيذ الفورى لعدد من الإجراءات الهامة التى تهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

ووجه الرئيس السيسي الحكومة بالتنفيذ الفورى للإجراءات التالية:

أولا:

التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

ثانياً:

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

ثالثاً:

زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

رابعاً:

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

خامساً:

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل