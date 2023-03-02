شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو هندى: زيادة الأجور والمعاشات تعكس شعور الرئيس بمعاناة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب عمرو هندي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بزيادة الأجور والمعاشات من اول ابريل القادم.

وأكد النائب عمرو هندي، أن هذه القرارات هي هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وأنه يشعر بمعاناة المواطنين من جراء هذه الأزمة.

وأكد النائب عمرو هندى، أن الرئيس السيسي، كلف الحكومة بتنفيذ هذه التوجيهات اعتبارا من أول أبريل القادم لإسعاد المصريين وجميع العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وحتى العاملين في القطاع الخاص الذين شملهم رفع حد الإعفاء الضريبى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة اليوم بالتالي :

التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً.

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:



- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023. - بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣.