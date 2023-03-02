شكرا لقرائتكم خبر عن أمين حماة الوطن بالغربية: الحزب يثمن قرارات الرئيس.. والإجراءات تدعم الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب أحمد يحيى الجحش أمين حزب حماة الوطن في محافظة الغربية، في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، القرارات التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لرفع الحد الأدنى للأجور، موضحًا أن الرئيس يعلم جيدًا ما نمر به من أزمة اقتصادية، ولم يترك أبناءه يعانون لحظة، وأن هذه القرارات دعم للشعب المصري بجميع فئاته.

وأوضح أمين عام الحزب، أن الرئيس دائما يقف خلف أبناءه في كل الظروف ولن ننسي صرف المعاشات للعمالة الغير منتظمة والمعاشات الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة والذي تم زيادته أيضا اليوم بهذة القرارات التاريخية، مشيرًا إلى أن الرئيس أدخل السعادة على المواطنين في هذه الأشهر المباركة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بالتنفيذ الفورى لعدد من الإجراءات الهامة التى تهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

ووجه الرئيس السيسي الحكومة بالتنفيذ الفورى للإجراءات التالية:

أولا:

التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

ثانياً:

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

ثالثاً:

زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

رابعاً:

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

خامساً:

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل