شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "تضامن النواب": إعلان الرئيس زيادة الأجور يعكس الاهتمام بملف الحماية الإجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بشأن منظومة الأجور تعكس اهتمام وحرص القيادة السياسية على ملف الرعاية والحماية الإجتماعية.

وأضاف رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن ملف الحماية الاجتماعية والرعاية شهد على مدار السنوات الأخيرة اهتمام غير مسبوق وكذلك المعاشات، وهذه التوجيهات من قبل القيادة السياسية للحكومة تؤ شعور الرئيس بالمواطن البسيط ومحدود الدخل.

وأشاد القصبى، بهذه التوجيهات من قبل رئيس الجمهورية التى سيكون لها دور كبير فىةال من تداعيات الآثار الإقتصادية العالمية التى يمر بها العالم أجمع.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة المنيا بسرعة التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً.

وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

وزيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

رابعاً:

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣.