شكرا لقرائتكم خبر عن "قوى النواب": قرارات الرئيس السيسي بتحسين الأجور حماية للمصريين من أزمات العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك بإجراءات الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، خلال زيارته لمحافظة المنيا، موضحًا أنها تسهم فى تقليل آثار موجات التضخم العالمية وحماية للمصريين من الأزمات العالمية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات المهمة تهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط وأصحاب المعاشات .

وقال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في تصريحات له، إن توجيه الرئيس الفوري والعاجل بتحسن دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأصحاب الكوادر الخاصة اعتبارا من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.

وأوضح "عبد الفضيل" أن زيادة أجور العاملين بالدولة تشمل بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً كحد أدنى، وللدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً، ولحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً، و حاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

وقال النائب عبد الفضيل، إن الزيادة تشمل أيضا أصحاب المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

وأشار إلي أن إجراءات الحماية الاجتماعية تشمل أيضا رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل.

كما أكد عبد الفضيل، أن محافظات الصعيد شهدت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد، مشروعات قومية عملاقة، وإنجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات والقطاعات، تشمل الصناعية والزراعية والاجتماعية والعمرانية، والتي ساعدت في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لتودع بها سنوات من المعاناة والإهمال والتهميش.

وأشاد النائب البرلماني بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، محافظة المنيا ، لتفقد ما تم إنجازه من تنمية وتطوير في المحافظة وقراها ومدينة المنيا الجديدة، وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، التي تم الانتهاء منها ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري والتي حولت قرية المعصرة إلى قرية نموذجية على أرقى مستوى، فضلا عن افتتاح بعض المدارس وفرع توثيق يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق، كما زار الرئيس مصنع تدوير المخلفات بقرية تونا الجبل والمقام على مساحة ١١ فدان بطاقة تصميمية ٢٠ طن / ساعة بمعدل ٣٢٠ طن يوم بتكلفة حوالي ٩٠ مليون جنيه لإنتاج السماد العضوي ووقود المرفوضات.

وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان ، أن زيارة الرئيس السيسي لمحافظة المنيا ، وضعت المنيا عروس الصعيد علي خريطة التنمية وأن ما تحقق من إنجازات سيخلدها التاريخ ، وتفتح آفاق جديدة للتنمية لبوابة الصعيد ، مشددا علي أن استراتيجية الرئيس السيسي لتنمية الصعيد وحياة كريمة أنهت حقبة تاريخية من الإهمال والتهميش .

وقال "عبد الفضيل": إن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لتوفير "حياة كريمة" للمواطنين في صعيد مصر، مشيراً إلي أن مشروع "حياة كريمة" يسير بخطوات غير مسبوقة على طريق التنمية والبناء وتلبية كل الاحتياجات في جميع القطاعات الخدمية في إطار المشروع القومى العملاق لتطوير الريف المصرى، بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسى، أحدثت نقلة حقيقية في الصعيد وفي مختلف محافظات الجمهورية، وتحسب لجهود الرئيس السيسي في بناء الجمهورية الجديدة، وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة.

وأشار "عبد الفضيل " إلى أن الدولة تضخ منذ ثمانية أعوام 1.1 تريليون جنيه سنويًا لمشروعات تنموية في مختلف القطاعات بمحافظات الصعيد المختلفة، ونجحت في التصدى للشائعات والأكاذيب، التي تُبث من الخارج لمحاولة إثارة الرأى العام، بالكذب حول وضع الاقتصاد المصري، وشدد علي أن زيارة الرئيس السيسي على أرض الواقع تؤكد استمرار المشاريع الضخمة للارتقاء المنيا والصعيد.

وقال رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان : إن تناول الرئيس السيسي، وجبة الإفطار مع أهالي قرية المعصرة في المنيا، يؤكد حرصه علي التواصل مع كل أبناء مصر، وما أشار إليه من أن "الاستقرار الذي تعيشه الدولة المصرية الذي دفع ثمنه هو المواطن".

كما أشاد بلقاء الرئيس مع الأطفال المشاركين في برنامج "كابيتانو مصر"، وحرصة، على الحديث معهم ، والتأكيد على ضرورة التحلي بالصبر والعزيمة، والجهد والإصرار والتمارين والقرب من ربنا والإرادة والتحلي بالروح الواحدة.