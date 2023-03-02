شكرا لقرائتكم خبر عن أمين حزب الشعب الجمهورى بالمنوفية: قرارات الرئيس السيسى هدفها التخفيف عن كاهل المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس طارق الوراقى أمين عام حزب الشعب الجمهورى بمحافظة المنوفية، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية اليوم بزيادة المرتبات للعاملين بالدولة والمعاشات قرارات تؤكد إحساس الرئيس بالمواطنين والعمل على التخفيف عن كاهلهم .

وأضاف أمين عام حزب الشعب الجمهورى بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن قرارات الرئيس السيسى اليوم تؤكد على أن الدولة تعمل جاهده على على رفع مستوى المعيشة لمحدوى الدخل، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادى.

وأشار إلى أن زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل جاء فى وقتها خاصة لما تشهد دول العام وليس مصر فقط من أزمة إقتصادية تسببت فى غلاء الأسعار .

وأشار أن القيادة السياسية ساهمت فى توفير كافة السلع الأساسية عن طريق معارض أهلا رمضان لتوفيرها ومحاربة الغلاء وتبرهن ذلك أن الدولة لن تترك المواطن وستظل معه لتوفير إحتباجاته .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة قد وجه منذ قليل بالتنفيذ الفورى لعدد من الإجراءات الهامة التى تهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط

ووجه الرئيس السيسي الحكومة بالتنفيذ الفورى للإجراءات التالية:

أولا:

التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

ثانياً:

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

ثالثاً:

زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

رابعاً:

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

خامساً:

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل.