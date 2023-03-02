شكرا لقرائتكم خبر عن "المصريين الأحرار": الرئيس تحدث للشعب بلسان المواطن ومسؤولية القائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، بالجهود الرئاسية الرامية إلي تحقيق التنمية من خلال مشروعات عدة في صعيد مصر وعروسه المنيا بعدما ظل يُعاني سنوات وعقود من الإهمال والتهميش.

وقال الدكتور عصام خليل فى بيان صحفى ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته محافظة المنيا، وكلمته للشعب تحدث بلسان المواطن والأب المسؤول عن رعيته والقائد المكاشف أهله قدر ما تيسر من معلومات.

وأضاف، أن حديث الرئيس جاء محملاً بما يعانيه المواطنين جراء انعكاسات الأزمات الاقتصادية العالمية و جائحة كورونا وغيرها من والآثار السلبية مما أدت إلي ارتفاعات قياسية في أسعار الطاقة والغذاء عالميًا، مؤكدا ان الإصلاحات التي بدأت 2016 ساهمت في تحقيق إجراءات الحماية الاجتماعية المُتخذة في توفير غطاء آمن للفئات الأكثر تضررًا.

وأشار رئيس حزب المصريين الأحرار إلي أن الرئيس المصرى يتحدث بلسان ومرارة الشعب دون تكلف أو مغالاة مما يعكس صورة وطبيعة السيسي الراسخة من 2013 في حبه شعبه ووطنه.

واستطرد:"أننا نُعرب عن بالغ التقدير للرئيس علي حزمة القرارات والتوجيهات التي من شأنها تجعل كل القطاع الخاص أمام نسق يجب حذو خطواته في زيادات الرواتب لمواكبة موجة الأسعار والظروف العامة، كما ندعو الحكومة إلي سرعة الخطوات بعيداً عن البيروقرطية العقيمة والتشرذم ووجب عليها تنفيذ ما يرنو إليه الرئيس لصالح شعبه".

وأكد أن الرئيس تحدث للشعب في رسائل غاية الأهمية أن الإنتماء هو الأمل، وغاية الحلم وأبناء مصر الذين واجهوا التحديات منذ أن كُتب التاريخ على أرضه، هم وحدهم القادرون على صون مُقدراته وصناعة حلمه، وهو فخر سيكتب فى التاريخ".

جدير بالذكر أن حزب المصريين الأحرار شارك حضور فاعليات افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروعات بالمنيا الجديدة بحضور الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، والدكتورة هبة واصل الأمين العام ورئيس اللجنة الاقتصادية.