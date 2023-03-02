شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مساعد مستقبل وطن بالإسكندرية: توجيهات الرئيس الاقتصادية بشرى سارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد الحمامى الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أن توجيهات الرئيس السيسى بزيادة المعاشات والأجور بمثابة بشرى سارة لجميع المصريين، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تقدم دعمًا ماديًا ومعنويًا للمواطن البسيط بشكل كبير ينعكس على دفع عجلة الإنتاج في الاقتصاد المصري.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي وحديثه يأتي في إطار دعم المواطن البسيط، وتوجيهات الرئيس اليوم تمثل منحى إيجابي للمواطن فيما يتعلق بتحسين دخله، وذلك كجزء من شعار الرئيس حياة كريمة لشعب عظيم، بهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار الحمامي إلى أن الدولة ستواصل قدمًا نحو البناء وإقامة المشروعات القومية في كل المجالات، على كل شبر من أرض مصر، وهو ما سيساهم في إصدار مزيد من القرارات خلال الفترة المقبلة التي تُسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وكان قد أمر الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

ثانياً:

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

ثالثاً:

زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

رابعاً:

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

خامساً:

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل