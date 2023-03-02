شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "صحة الشيوخ": القيادة السياسية ليست فى معزل عن ما يعانى منه المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة الأجور والمعاشات، موضحا أن القيادة السياسية ليست فى معزل عن ما يعاني منه المواطن وتقدم له كل الدعم فى ظل الأزمة العالمية الراهنة والتى يعانى منها جميع دول العالم .

وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، أن توجيهات الرئيس السيسى، اسعدت كل المصريين قائلا :” إن الدولة والرئيس يشعر بالمواطن ويسعى لتلبية احتياجاته سواء بالدعم النقدي أو العيني أو السلعى من معارض أهلا رمضان لتخفيض السلع والمواد الغذائية”.

كما ثمن النائب الدكتور على مهران ، التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً، مثمنا ايضا، زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول أبريل 2023.

كما أشاد النائب الدكتور على مهران ، برفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول أبريل 2023 ، مشيرا إلى ان من ضمن توجيهات السيسى التى اسعدت المصريين، كانت زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣.