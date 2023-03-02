شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: قرارات الرئيس أدخلت السعادة على المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية وعضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحى الحر، أن قرارات الرئيس السيسى اليوم لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة ولأصحاب المعاشات والمنتفعين بمعاش تكافل وكرامة لم تكن متوقعة وخاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية.

وأشار في بيان له أن إلى أن الرئيس يشعر بوطأة الغلاء على المواطنين ومعاناتهم المعيشية بسببها.

وتابع «رئيس حزب الجيل» أن قرارات الرئيس كانت مفاجئة وسارة وأدخلت البهجة والسعادة فى نفوس الناس وأشعرتهم أن الرئيس متابع وشاعر بكل معاناتهم ويعيش همومهم .

ودعا الشهابي الحكومة بكل الوزرات المعنية، إلى ضرورة ضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار وجشع التجار حتى تحقق قرارات الرئيس أهدافها وتعيين المواطنين على مواجهة أزمة الغلاء ،مشددا على قدرة الدولة على ضبط الأسواق. إعادة التوازن إلى اسعار السلع الغذائية والمنتجات الضرورية والحياتية مؤكداً على وقوف المصريين خلف الدولة لاجتياز تلك الأزمة الشديدة الناتجة عن ازمتى جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.