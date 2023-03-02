شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "زراعة الشيوخ": قرارات الرئيس بزيادة الدخل تستهدف حياة كريمة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لعدد من المشروعات القومية بمحافظة المنيا ضمن مشروع حياة كريمة، وما تم إعلانه من القرارات التى تتعلق بزيادة دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمعاشات وقيمة معاش تكافل وكرامة، يؤكد قوة الدولة وقدرتها علي مواجهة التحديات وتحقيق الحياة الكريمة لجميع المواطنين.

وقال المهندس عبد السلام الجبلى، أن قرارات زيادة دخل الموظفين والمعاشات ومستحقي تكافل وكرامة، تساعد المواطنين علي مواجهة أعباء الحياه والتحديات الاقتصادية التى تواجه البلاد حاليا نتيجة الأزمات العالمية، والتى تسببت في ارتفاع الأسعار.

وثمن الجبلي، إعلان رئيس الوزراء عن استهداف زراعة واستصلاح مليون فدان فى محافظة المنيا، مشيرا إلي التوسع الزراعى يعد من أبرز الإنجازات التى تحسب للقيادة السياسية، وهو ما يمكن الدولة من مواجهة التحديات الاقتصادية وتأمين الغذاء وتحقيق الإكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن ما القطاع الزراعي يعد من أهم القطاعات التى يساعد الدولة في زيادة حجم التصدير والحد من الاستيراد بالإضافة إلي توفير فرص استثمارية للمستثمرين في القطاعين الزراعى والصناعى.

وكان الرئيس السيسى وجه الحكومة بالتنفيذ الفوري للإجراءات التالية:

التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً.

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣.