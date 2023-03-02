شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "حماة الوطن" بالمنيا: قرارات الرئيس الأخيرة ترفع العبء عن المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء هشام بشر أمين حزب حماة الوطن بالمنيا، إن قرارات الرئيس السيسى اليوم، برفع دخول العاملين بالدولة والمعاشات، تعد هدية لأبناء مصر وهدية لأبناء محافظة المنيا تحديدًا خلال زيارته المحافظة اليوم.

وأضاف بشر، أن تلك القرارات جاءت فى الوقت المناسب وسوف تساهم فى رفع العبء عن كاهل المواطنين فى ظل الأحداث العالمية التى تشهدها الدول.

وتابع أمي حماة الوطن: "سعدنا كثيرا بزيارة الرئيس السيسى اليوم للمحافظة وافتتاحه للمشروعات بقرية المعصرة جنوب محافظة المنيا، ونتمنى مزيدا من التقدم والافتتاحات سواء فى المنيا والمحافظات الأخرى".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بالتنفيذ الفورى لعدد من الإجراءات الهامة التى تهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.ووجه الرئيس السيسي الحكومة بالتنفيذ الفورى للإجراءات التالية:

أولا:

التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

ثانياً:

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

ثالثاً:

زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

رابعاً:

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

خامساً:

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل