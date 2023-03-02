شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الوفد يشيد بإجراءات الحماية الاجتماعية للأسر المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، بإجراءات الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بالمنيا أثناء افتتاح مشروعات حياة كريمة.

وقال رئيس الوفد أن القرارات التي أعلنت بزيادة الأجور ورفع الحد الأدنى لها وزيادة المعاشات بنسبة 15%وزيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25٪ من بداية شهر أبريل تعد قرارات حكيمة من الرئيس وتؤكد حرصه علي حماية الأسر المصرية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة المصرية.

وأكد رئيس الوفد أن استمرار الدولة في استكمال مشروعات حياة كريمة ورعاية الأسر المصرية يؤكد علي أن تلك المرحلة الصعبة من عمر الوطن ستمر وان مصر علي الطريق الصحيح.

وأكد الدكتور عبدالسند يمامة أن الرئيس أثني علي عزيمة المصريين وهي نظرة صائبة لأن الشعب المصري تحمل كثير من الصعب وسوف يخرج من هذه الأزمة العالمية التي أصابت دول كبري غير مصر أكثر وعيا واستقرارا.