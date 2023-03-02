شكرا لقرائتكم خبر عن أمين حزب مستقبل وطن بالأقصر: قرارات الرئيس الاقتصادية اليوم "تاريخية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور محمد خليل العماري أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التي وصفها بالقرارات التاريخية وفى مصلحة الجميع، وذلك من الموظفين والمواطنين فى مختلف أرجاء مصر ومن كافة الطبقات والفئات بالمجتمع، حيث إنها شملت زيادة الرواتب، وزيادة المعاشات، ورفع الحد الأدنى للدخول من أول أبريل المقبل.

وأضاف أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بجانب دعمه للموظفين فى كل الفئات المختلفة والدرجات الوظيفية، والمعاشات والحد الأدنى، لم ينسى البسطاء وقرر زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهرياً، وهو قرار عظيم من رئيس عظيم يشعر بالجميع من أقل الطبقات الإجتماعية وحتى أكبر الموظفين فى الدولة والقطاع الخاص، موجهاً جزيل الشكر للرئيس الإنسان الذي يشعر بظروف الجميع فى تلك الفترة بعد الزيادات في الأسعار نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية حول العالم، ولم يترك الشعب المصرى وقرر زيادة الرواتب والأجور والمعاشات أكثر من مرة منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا خلال الشهور الماضية.

وكان قد وجه الرئيس السيسي الحكومة بالتنفيذ الفوري للإجراءات التالية:

أولا:

التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

ثانياً:

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

ثالثاً:

زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

رابعاً:

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

خامساً:

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهرياً، اعتبارا من أول أبريل