شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء بـ"النواب": الرئيس السيسى وضع المنيا على خطة التنمية الشاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، محافظة المنيا لتفقد ما تم إنجازه من تنمية وتطوير في المحافظة وقراها ومدينة المنيا الجديدة، مؤكدا أن الرئيس السيسى يثبت كل يوم أنه لا يتآخر عن زيارة كل مكان فى مصر ليتابع ما يتم من مشروعات على أرض الواقع .

وقال النائب علاء عابد، إن زيارة الرئيس إلى المنيا تأتي في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين في صعيد مصر، بعد تجاهل لسنوات طويلة، عانت فيها محافظات الصعيد من تهدم البنية التحتية، وسوء الخدمات .

وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن محافظات الصعيد بوجه عام والمنيا بشكل خاص شهدت طفرة كبيرة في الإنشاءات منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر، حيث عمل الرئيس السيسي منذ اللحظات الأولى على الاهتمام بالبنية التحية عن طريق إنشاء مشروعات قومية عملاقة تخدم كافة فئات الشعب المصرى.

وأشار النائب علاء عابد، إلى حدوث طفرة كبيرة تحققها مشروعات حياة كريمة بجميع محافظات مصر وأيضا بمحافظة المنيا، والتى تمتد جنوبا وشمالا، من مشروعات متنوعة تشمل كل نواحى البنية التحتية من رصف طرق وتعليم وصحة وصرف صحي ومحطات مياه، وغاز طبيعى، إلى مراكز الشباب.

وفى ذات الصدد، قال النائب جمال فؤاد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، محافظات الصعيد أصبحت على خطى التنمية الحقيقة، والمشروعات التنموية التى تتم في محافظات الصعيد تهدف لخلق المزيد من فرص العمل للشباب قاطنى هذه المحافظات، إضافة لتعظيم الاستفادة من الموارد الخام في كل محافظة على وجه الخصوص.

وأضاف النائب جمال فؤاد، أن صعيد مصر يشهد اهتمام غير مسبوق من قبل القيادة السياسية خلال السنوات الاخيرة، ومبادرة "حياة كريمة" غيرت وجه الحياة في جميع محافظات الصعيد وريف مصر بالكامل، تلك المبادرة التى تحظى باهتمام عالمى، خاصة وأنها تهدف في المقام الأول لتغيير جذري في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المحافظات والقطاعات والشرائح المجتمعية.

وأكد النائب جمال فؤاد، عضو لجنة الصناعة، أن المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد ستحول من محافظات الجنوب اماكن لدعم الصناعة الوطنية وذلك من خلال المصانع والمناطق والمجمعات الصناعية وهذا لم يكن يحدث في الماضى.