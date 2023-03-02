شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة "الشيوخ" :رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات إحساس حقيقى بالمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى على هامش افتتاحات مدينة المنيا الجديدة إحساس حقيقى بالمواطن فى ضوء التحديات الاقتصادية التى يمر بها العالم أجمع.

جاء ذلك فى تصريحات له الخميس، مؤكدًا على أن رفع الحد الأدنى للأجوز والمعاشات من شأنها أن تكون سبيل لتخفيف الأعباء على المواطنين، ومثل هذه القرارات تؤكد وعى القيادة السياسية بالتحديات الحالية وواقعها على المواطن المصرى خلال الفترة الأخيرة.

وأكد النائب أحمد دياب بأن المسئولية خلال هذه المرحلة مشتركة بين الجميع والمواطن عليه دور كبير بجانب الحكومة وخاصة على مستوى مواجهة إرتفاع الأسعار نتيجة التحديات الاقتصادية، مشيرا إلى أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الاستقرار تأكيد على إرادة الدولة المصرية فى مواجهة كافة صورة التحديات والتأكيد أيضا على مواصلة جميع صور التنمية دون أى عرقلة.

وأشار النائب أحمد دياب إلى حجم التحديات التى تواجهها الدولة في ظل التداعيات السلبية للحرب الروسية – الأوكرانية، وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد العالمي، ورغم ذلك الحكومة حريصة على كافة صور التنمية ومؤخرا الصعيد حاز على ثقة أكبر من جهود التنمية بعد سنوات طويلة من الإهمال والتهميش.