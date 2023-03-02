"حماة الوطن": قرارات الرئيس تنتصر للمواطن البسيط وتعكس حرصه على حماية الأسرة

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القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، تنتصر للمواطن البسيط وتمثل تدخلا هاما من الدولة للتخفيف من علي كاهل المواطنين بسبب الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم.

أضاف شلبي، أن الرئيس السيسي يضع المواطن البسيط نصب عينيه كما أن القرارات التى اتخذها اليوم خلال زيارته للمنيا تعكس حرصه على حماية الأسر المصرية من التداعيات الاستثنائية الراهنة.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن كلمة الرئيس كشفت متابعته الدائمة لشواغل الشارع المصري، والحرص على تخفيف آثار الأوضاع الصعبة الراهنة عن كاهل الأسرة المصرية، والتي نتعرض لها نتاج الأزمة العالمية بعد مرور عام عليها شأننا شأن باقي الدول.

وأضاف، أن إعداد حزمة إجراءات تمتد لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأصحاب الكوادر الخاصة اعتبارا من أول أبريل 2023 بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا، وزيادة الفئات المالية الممنوحة لبرامج تكافل وكرامة، بنسبة 25 %، تؤكد الحرص على زيادة قيمة الدخول لتتماشى مع طبيعة المتغيرات المتلاحقة وحماية الطبقة المتوسطة ومساندة الأسر الأكثر احتياجا، للصمود أمام الأعباء الحالية.