شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يحصر وجهته بين خيارين عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي أولوياته عقب نهاية عقد خلال الموسم الجاري مع أبناء الإمارة الفرنسية.

ميسي يحصر وجهته بين خيارين عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن صحيفة سبورت الكتالونية قالت أن الأنباء التي ترددت من محيط ميسي تفيد بتعطل مفاوضاته مع إدارة البي إس جي لتمديد العقد المبرم بين الطرفين وهو ما ربطه بالإنتقال لعدد من الوجهات الأخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليو إرتبط بالإنتقال لصفوف الدوري الأمريكي عن طريق نادي إنتر ميامي أو أي من الفرق التي تنافس في دوري روشن السعودي كما قالت بعض المصادر أن نيولز أولد بويز ناديه القديم في الأرجنتين يمني النفس بأن يرتدي البولجا قميصهم قبل إعتزاله.

لكن الصحيفة الكتالونية قد أكدت أن ميسي لا يفكر حاليًا سوى في إستكمال مسيرته بالقارة الأوروبية ولا يفكر في اللعب خارج القارة العجوز ويرى أن عملية عودته للأرجنتين أمر سابق لآوانه وهو ما جعله يغلق الباب أمام كل هذه الإحتمالات.

ويريد ميسي أن يستكمل مشواره في المسابقات الأوروبية وسيحسم مصيره خلال الفترة القادمة بين تجديد عقده أو العودة لصفوف برشلونة الإسباني من جديد.