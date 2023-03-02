شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس السيسي يوجه بزيادة دخول الموظفين بحد أدنى 1000 جنيه أول أبريل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجه الرئيس السيسي، بزيادة دخول الموظفين بحد أدنى 1000 جنيه أول أبريل، خلال كلمته في افتتاح مشروعات المنيا الجديدة، اليوم الخميس، وفقا لما نقلته فضائية اكسترا نيوز.

ويزور الرئيس السيسي قرية المعصرة بمركز ملوي محافظة المنيا، لتفقد مشروعات حياة كريمة التي اكتملت بنسبة 100%، فيما اصطف 1500 متطوعا من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لاستقبال الرئيس السيسي أيضا، حيث قدم لهم التحية على مجهوداتهم في سبيل خدمة المواطنين الأكثر احتياجا.