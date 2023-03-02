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الرئيس السيسي يوجه بزيادة دخول الموظفين بحد أدنى 1000 جنيه أول أبريل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجه الرئيس السيسي، بزيادة دخول الموظفين بحد أدنى 1000 جنيه أول أبريل، خلال كلمته في افتتاح مشروعات المنيا الجديدة، اليوم الخميس، وفقا لما نقلته فضائية اكسترا نيوز.

 

الرئيس السيسي يوجه بزيادة دخول الموظفين بحد أدنى 1000 جنيه أول أبريل

 

ويزور الرئيس السيسي قرية المعصرة بمركز ملوي محافظة المنيا، لتفقد مشروعات حياة كريمة التي اكتملت بنسبة 100%، فيما اصطف 1500 متطوعا من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لاستقبال الرئيس السيسي أيضا، حيث قدم لهم التحية على مجهوداتهم في سبيل خدمة المواطنين الأكثر احتياجا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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