شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سيرغي ريابكوف: موسكو اضطرت إلى تعليق مشاركتها في معاهدة نيو ستارت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، إن موسكو اضطرت إلى تعليق مشاركتها في معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية لأن واشنطن تستخدمها لمساعدة أوكرانيا في مهاجمة المواقع الاستراتيجية الروسية.

سيرغي ريابكوف: موسكو اضطرت إلى تعليق مشاركتها في معاهدة نيو ستارت

وفي حديثه في مؤتمر الأمم المتحدة حول نزع السلاح في جنيف، قال ريابكوف إن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين يريدون رؤية روسيا مهزومة "استراتيجيًا" في أوكرانيا.



وقال ريابكوف: "تدهور الوضع أكثر بعد محاولات الولايات المتحدة تقييم مدى أمن المنشآت الاستراتيجية الروسية المنصوص عليها في معاهدة نيو ستارت من خلال مساعدة نظام كييف في شن هجمات مسلحة عليها".



وتابع "في ظل هذه الظروف اضطررنا إلى إعلان تعليق المعاهدة".



وقال: "التهديد الاستراتيجي الأكبر يأتي من تأجيج أمريكا وحلف الأطلسي للصراع في أوكرانيا، وتورطهما في الصراع قد يؤدي إلى تصادم مباشر مع القوى النووية له تداعيات كارثية".