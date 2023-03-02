شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يوافق على بيع نجمه إلى برشلونة فى الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف تقرير صحفي إسباني، عن موقف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من بيع نجمه برناردو سيلفا إلى برشلونة.

وحسب المعلومات الواردة من صحيفة سبورت فإن السيتي مستعد لبيع لاعب الوسط البرتغالي في حال وصله عرض جيد من النادي الكاتالوني.

وذلك في ظل رغبة السيتي في تجديد وسط الملعب بضم ماتيو كوفاسيتش من تشيلسي وجود بيلينجهام من بوروسيا دورتموند.

وأشارت الصحيفة إلى أن رغبة اللاعب هي القدوم إلى برشلونة ولكن لو لم يقدر النادي على تقديم عرض جيد سيفكر في وجهات أخرى.



سيلفا أحد أولويات برشلونة

ويعد برناندو سيلفا، أحد أولويات برشلونة الكبري فى الصيف المقبل، خاصة بعد معاناة الفريق الكتالوني الواضحة بعد إصابة بيدري، مما يستدعي مسئولي برشلونة بالإتفاق مع الجهاز الفني، لإنهاء الجدل نحو هذا الأمر وتدعيم صفوف الفريق بالنجم البرتغالي.



موعد مباراة برشلونة القادمة

ومن المقرر أن يلاقي برشلونة نظيره ريال مدريد اليوم الخميس، فى ذهاب الدور قبل النهائي من منافسات كأس ملك إسبانيا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

حيث ستقام المواجهة الأولي على ملعب السنتياجو برنابيو معقل الفريق المدريدي، على أن تقام مباراة العودة فى مطلع شهر إبريل القادم، على ملعب الكامب نو.