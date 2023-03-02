انت الان تتابع خبر بحوزتهم 15 كغم من الكريستال.. تفكيك إحدى "أخطر" شبكات تجارة المخدرات ببغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بإشراف شخصي ومباشر من قبل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، تمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات في وكالة الاستخبارات شمالي العاصمة بغداد من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن تفكيك إحدى أخطر شبكات تجارة المخدرات بالجرم المشهود، بوتيرة متسارعة بناءً على معلومات دقيقة ووفق أوامر قضائية بعد انطلاق عملية الردع الثانية".وأشارت الى ان "الشبكة ضبطت بحوزتهم (15 كغم) و(300 غم) من المواد المخدرة نوع كريستال وتم إيداعهم التوقيف بموجب قرار قضائي وفق احكام المادة (28) مخدرات عن جريمة تجارة المخدرات".

ولفت البيان الى ان "المديرية العامة لشؤون المخدرات الشعب العراقي تعاهدت بمزيد من العمليات النوعية خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة".

