انت الان تتابع خبر اللامي ودرجال يوقعان بروتوكول تعاون بين الصحافة الرياضية والاتحاد العراقي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل الخليج 365 ان "نقيب الصحفيين استقبل رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم الكابتن عدنان درجال واعضاء المكتب التنفيذي في مقر النقابة لتوقيع بروتوكول التعاون بين الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية والاتحاد العراقي لكرة القدم".وقال اللامي للسومرية نيوز، إن "البروتوكول سيقدم خدمة للطرفين بشأن اشراك الصحفيين ومرافقتهم للمنتخب والاندية بالمشاركات بالمحافل الدولية وغيرها من التحركات".

ومن جانبه، أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم الكابتن عدنان درجال ان "بطولة خليجي 25 عمل فيها مجموعة كبيرة من ضمنهم الصحفيين وما تحقق يجب ان يبنى عليه في المستقبل".

وأضاف درجال انه "لولا الدعم الاعلامي للبطولة لم نكن لنحقق مستوى النجاح هذا"، مشيرا الى اننا بـ"حاجة مستمرة للدعم الإعلامي".

وتابع: "انا مؤمن بان الاعلام شريك حقيقي بكل النجاحات التي تحققت والتي ستتحقق في المستقبل"، مضيفا "نحن مع الانتقاد الهادف والبناء".

ولفت الى ان " الاتحاد مقبلون على رؤية استراتيجية شاملة ويحتاج فيها لدعم الاعلام".