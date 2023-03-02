شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لبنان.. قتيل خلال اشتباكات بين مسلحين بمخيم عين الحلوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قتل شخص خلال اشتباكات مسلحة مساء الأربعاء، في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوب لبنان، بين مجموعتين من الشبان، الأولى تنتمي إلى حركة فتح والثانية تنتمي إلى مجموعة إسلامية متشددة.

وأصيب شاب من حركة فتح بطلق ناري وتم نقله إلى أحد المستشفيات في مدينة صيدا لتلقي العلاج، إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة.



وتجددت الاشتباكات في المخيم إثر تردد نبأ وفاة الجريح. وتعمل القوة الفلسطينية المشتركة على تطويق الإشكال ومنع تطوره.