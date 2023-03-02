شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون: الصعيد يشهد طفرة غير مسبوقة فى عهد الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والنائب عن المنيا، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى محافظة المنيا، وضعت المنيا عروس الصعيد على خريطة التنمية، وأن ما تحقق من إنجازات سيخلدها التاريخ، وتفتح آفاقا جديدة للتنمية لبوابة الصعيد.

وشدد وكيل دفاع النواب في تصريحات اليوم، أن استراتيجية الرئيس لتنمية الصعيد وحياة كريمة أنهت حقبة تاريخية من الإهمال والتهميش، وان خطط الرئيس التنموية في محافظات صعيد مصر، أعادت الحياة ورسمت لوحة فنية رائعة عنوانها الأمل، وأن مواطني المنيا والصعيد يعيشون أزهى العصور لما تحقق من شرايين الخير التي طالت الحجر والبشر .

وفى سياق متصل، قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن محافظات الصعيد تشهد طفرة حقيقة في التنمية، متابعا:" محافظات الصعيد عانت على مدار العصور السابقة، وخلال السنوات الاخيرة وبتوجيهات القيادة السياسية هناك اهتمام غير مسبوق بمحافظات الجنوب".

وتابع عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب:" مبادرة "حياة كريمة" غيرت شكل ومجرى الحياة للمواطنين والفئات البسيطة على مستوى الجمهورية، وكان للصعيد النصيب الأكبر، وأن الدولة المصرية تسير بخطوات غير مسبوقة على طريق التنمية والبناء وتلبية كافة الاحتياجات في جميع القطاعات الخدمية في إطار المشروع القومى العملاق لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" والتي تهدف للارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والصحى ، للأسر الأكثر احتياجاً ، وتحقيق تنمية شاملة بقرى الصعيد وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بكل سهولة ويسر.