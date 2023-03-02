شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مريم المهيري تؤكد أن مبادرة "أم الإمارات" تأتي في توقيت مثالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم المهيري، أن رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" الشيخة فاطمة بنت مبارك، توفر كل سبل الدعم والرعاية للمرأة في شتى المجالات، ولا سيما البيئة والمناخ من خلال توظيف جهود المرأة وخبراتها في مواجهة قضية التغيرات المناخية عالميًا.

وقالت المهيري في بيان صحافي "تأتي مبادرة التغيير المناخي والمساواة بين الجنسين في توقيت مثالي يشهد ذروة جهودنا العالمية للتصدي لتغير المناخ، التي تعد قضية غير محايدة بين الجنسين وتؤدي إلى زيادة فجوة عدم المساواة بين الجنسين، وهو ما نلتزم بالعمل على الحد منها والقضاء عليها".

وأضافت: "مع اقتراب انعقاد كوب 28، تعد المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في عمليات صنع القرار أولوية قصوى لدولة الإمارات العربية المتحدة. ندرك أنه دون المساواة بين الجنسين اليوم، فإن مستقبلًا مستدامًا وأكثر مساواة لا يزال بعيد المنال".

وتابعت: "ينبغي إشراك الأكثر تضررًا من تغير المناخ، بما في ذلك النساء والفتيات والمجتمعات المهمشة، وذلك في تصميم وتنفيذ إجراءات الاستجابة المناخية لضمان المساواة في تقاسم المنافع".