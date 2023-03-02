شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: خروج دفعات متتالية ضمن "العفو الرئاسى" هدفها تحسين حياة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، بإعلان لجنة العفو الرئاسي عن خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا تضم 33، قائلا: يعكس حجم الدور الذي تقوم به بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والنيابة العامة.

وأضاف النائب عمرو هندي، في بيان له، أن قرارات لجنة العفو الرئاسي وخروج دفعات متتالية هدفها تحسين حياة المواطنين والارتقاء بها للأفضل، مؤكدا أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بملف حقوق الإنسان والحريات خلال السنوات الماضية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تطبق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حيث تحرص على تعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات، معقبا:"الإفراج عن 33 شخصا من المحبوسين احتياطيا يكلل جهود الدولة فى تحقيق الأمان".

ووجه النائب عمرو هندي، الشكر للجنة العفو الرئاسي على الجهود المبذولة للعفو عن العديد من المسجونين الصادر ضدهم أحكام قضائية، وكذلك الإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيًا، مشيدا بالجهود المبذولة لإعادة دمج وتأهيل المفرج عنهم في المجتمع وعودتهم لعملهم مرة أخرى.