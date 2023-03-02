شكرا لقرائتكم خبر عن نادي مفاجئ يدخل صراع التعاقد مع نيمار فى الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية باريسية عن دخول نادي مانشستر يونايتد، فى مفاوضات متقدمة خلال الساعات الأخيرة، مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الفريق الباريسي، والذي من المتوقع رحيله عن الفريق الفرنسي فى نهاية الموسم الجاري.

وأضافت التقارير أن تين هاج مهتما بالتعاقد مع نيمار، كونه أحد عناصر الخبرة فى الفريق الباريسي، والذي سيمثل إضافة قوية للشياطين الحمر، حال حدوث هذا التعاقد.

ويسعي تين هاج لتكوين فريق أسطوري وتعزيز الخط الأمامي بتواجد نيمار وراشفورد فى فريق واحد، الأمر الذي فد يجعل من اليونايتد ينافسون على جميع الألقاب فى الموسم الجديد، بداية من البيرميرليج لدوري الأبطال.



كاسميرو يدعم صفقة نيمار

وفى هذا الإطار، لاقت فكرة التعاقد مع نيمار إعجاب النجم البرازيلي الآخر، كاسميرو لاعب وسط اليونايتد، والذي يحبذ فكرة تواجد نجم باريس داخل قلعة الشياطين الحمر فى الموسم المقبل.



موقف نيمار من الإنتقال لليونايتد

ومن جانبه، لا يمانع نيمار فكرة إنتقاله إلى اليونايتد فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة قد تكون جيدة للغاية فى الفترة المقبلة، حال إذا ما سمح له الفريق الباريسي بالمغادرة.