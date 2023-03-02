انت الان تتابع خبر بينهم نساء.. القبض على عصابة مختصة بسرقة الدراجات النارية في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد / مكتب حسينية المعامل لمكافحة الإجرام التابع الى وكالة شؤون الشرطة تمكنت من القاء القبض على عصابة مكونة من (24) متهم بينهم نساء لقيامهم بعدة عمليات سرقة للدراجات النارية ودراجات التك تك ضمن مناطق مختلفة من بغداد".وأضاف البيان، ان "ذلك جاء بعد القبض على ثلاثة متهمين لقيامهم بسرقة دراجتين ناريتين وبالجرم المجهود، ولدى إجراء التحقيق معهم اعترفوا صراحة عن وجود عصابة مختصة بعمليات السرقة وتجارة المخدرات والاسلحة النارية ضمن مناطق السفير والحبيبية والعبيدي، حيث تم تشكيل فريق عمل من قبل مفارز مكتب حسينية المعامل والقبض على المتهمين وضبط بحوزتهم أسلحة نارية من نوع كلاشنكوف عدد (2) ومسدسات عدد (3) وسلاح آخر من نوع غداره إضافة إلى ضبط (14) دراجة نارية مسروقة من مختلف الأنواع مع أكياس صغيرة تحتوي على مادة الكريستال وميزان وقداحات كبيرة وبايبات واراكيل يدويه الصنع تستخدم لتعاطي المخدرات مع فيش محوره معده لسرقة الدراجات النارية عدد (6) ودرنفيسات مع أجهزة هاتف عدد (8) من غير شريحة مع بندقية صيد وناظور ودرع عسكري عدد (3)".

وتابع انه "تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف عن سرقة (154) دراجة نارية من مختلف الأنواع، تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٣ من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل".