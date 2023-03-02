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نتائج قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

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بغداد - ياسين صفوان - وفي ما يلي نتائج قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي:

مانشستر سيتي VS بيرنلي

مانشستر يونايتد VS فولهام

برايتون VS جريمسبي تاون

شيفيلد يونايتد VS بلاكبرن روفرز

وتقام المباريات في الفترة 17-19 مارس الحالي.

وليفربول هو بطل النسخة الأخيرة من كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على في النهائي بضربات الترجيح، في حين أن آرسنال هو أكثر ناد تتويجا بلقب المسابقة برصيد 14 لقبا مقابل 12 لمانشستر يونايتد، و8 لكل من تشيلسي وليفربول وتوتنهام، و7 ألقاب لأستون فيلا، و6 ألقاب لكل من مانشستر سيتي وبلاكبيرن روفرز.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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