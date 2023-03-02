شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مبادىء تحكم الاستثمار فى مصر وفقا للقانون.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
ونستعرض فيما يلى 8 مبادىء رئيسية تحكم عملية الاستثمار وفقا للقانون:
١-المساواة فى الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون تمييز بسبب الجنس.
٢-دعم الدولة للشركات الناشئة وزيادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين.
٣-مراعاة جميع النواحى ذات البعد الاجتماعى وحماية البيئة والصحة العامة.
٤-حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك.
٥-اتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح.
٦-العمل على استقرار السياسات الاستثمارية وثابتها.
٧-سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.
٨-حق الدولة فى الحفاظ على الأمن القومى والمصلحة العامة.