شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مبادىء تحكم الاستثمار فى مصر وفقا للقانون.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر قانون الاستثمار أن هناك 8 مبادرىء رئيسية تحكم عملية الاستثمار فى مصر، إذ يهدف الاستثمار إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلى وتوفير فرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية، بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. ونستعرض فيما يلى 8 مبادىء رئيسية تحكم عملية الاستثمار وفقا للقانون: ١-المساواة فى الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون تمييز بسبب الجنس. ٢-دعم الدولة للشركات الناشئة وزيادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين. ٣-مراعاة جميع النواحى ذات البعد الاجتماعى وحماية البيئة والصحة العامة. ٤-حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك. ٥-اتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح. ٦-العمل على استقرار السياسات الاستثمارية وثابتها. ٧-سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة. ٨-حق الدولة فى الحفاظ على الأمن القومى والمصلحة العامة.