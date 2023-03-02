توصيات هامة لاتصالات النواب لدعم التحول الرقمي في البريد والمدارس

2- حصر شامل وكامل لجميع مكاتب البريد المتطورة لتركيب ماكينات الـ ATM بها لتقديم الخدمات المصرفية بمكاتب البريد الخاصة بهذة التقنيه في المكاتب والتي يفوق عددها حوالي 200 مكتب بريد متطور من خلال خطة فوريه .

3- حصر جميع المدارس التي لم يتم تفعيل التحول الرقمي فيها تمهيدا للبدء الفوري في هذا الشأن.

4- زيادة باقات الانترنت لجميع المستشفيات العامة والمستشفيات الجامعية ، لتسهيل اجراءات العلاج علي نفقة الدولة التي اصبحت جميعها اليكترونياً.ودعت اللجنة البرلمانية إلي تفعيل بروتوكول وزارة الصحه في هذا الشأن المبرم بينها وبين وزارة الاتصالات

5- تقديم الخدمات الصحية لأسر العاملين بهيئة البريد خلال شهر مارس 2023.

وتأتي هذه التوصيات في ضوء مناقشه اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أحمد العرجاوي بشأن عدم توصيل خدمات الفايبر للقرى التي تم توصيل خدمة الصرف الصحي لها وهي (جرار البحرية، على الحبيب، الفقهاء، نصر الله، كوم سيف، سيدي عيسى، بلقطر الغريبة والشرقية، كوم القناطر) بمحافظة البحيرة، ومشاكل الخطوط الأرضية وخطوط الفايبر في مركز أبو حمص، وكذلك الخطوط التي تم إزالتها في عزبة الجرن مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، فضلا عن موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن عدم وجود كابلات فايبر (خطوط تليفونات أرضية) بالكثير من المناطق بكفر الدوار، رغم أهميتها القصوى في الوقت الحالي لجميع المراحل التعليمية بمحافظة البحيرة.

يأتي ذلك إلي جانب مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مي رشدي غيث، بشأن توصيل التليفونات الأرضية والإنترنت للمناطق المحرومة لكي يتسنى للطلبة والطالبات الحصول على المعلومات الدراسية عبر شبكة المعلومات بمركزي منيا القمح ومشتول السوق بمحافظة الشرقية، وكذا طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن طارق عمار، بشأن عدم توصيل الخطوط الأرضية للمناطق الآتية (منطقة الفيروز بمدينة بورفؤاد، منطقة القابوطي بحي الضواحي، منطقة محمد مهران بحي الجنوب) بمحافظة بورسعيد، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو أحمد درويش، بشأن ضعف شبكات الإنترنت بالمستشفيات بالقليوبية وعدم كفاية السعة الممنوحة لها لتحقيق الخدمات المقدمة بمستشفيات مدينة بنها وبالأخص مستشفى بنها التعليمي بمحافظة القليوبية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عوض السيد، بشأن عدم توصيل التليفونات بتقسيمات مدن (رأس سدر، أبو زنيمة، أبو رديس، طور سيناء، دهب) بمحافظة جنوب سيناء.

وجاء علي جدولها أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب سامي كامل، بشأن ضعف خدمة الإنترنت المنزلي بمركز ومدينة بئر العبد بمناطق قريتي (قاطية ، أقطية) بمركز رمانة بمحافظ شمال سيناء، وطلب الإحاطة المقدم من النائب سامح السايح، عدم قيام المحافظة وشركة الاتصالات بتوصيل خطوط التليفون الأرضي إلى عزبة حوض 12، وعزبة حوض 13، وعزبة الرحامنة وغيرها بمحافظة الإسكندرية.

كما ناقشت 10 طلبات متعلقة بتطوير مكاتب وخدمات البريد في مقدمتها المقدم من النائب مرثا محروس، بشأن عدم تطبيق توصية لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الخدمات الصحية المقدمة لأسر العاملين بهيئة البريد.