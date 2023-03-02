شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد بيان عسكري مقلق.. زيلينسكي: نسيطر على كل قطاعات الجبهة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حاول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشد من أذر قواته الموجودة على جبهات القتال أمام الجيش الروسي.

الرئيس الأوكراني قال في كلمة عبر الاتصال المرئي، الأربعاء، إن القوات الأوكرانية تسيطر على كل قطاعات الجبهة.

كلمة زيلينسكي جاءت بعد ساعات فقط من إعلان القيادة العسكرية الأوكرانية أن القوات الروسية تتقدم بالقرب من مدينة باخموت الرئيسية في شرق البلاد؛ حيث تستهدفها بهجمات مكثفة.

وأعلنت قيادة الجيش الأوكراني في تقريرها اليومي عن وضع الجيش أن محور القتال العنيف هو بلدة باخموت المتنازع عليها منذ أسابيع.

وتحيط الوحدات الروسية بالبلدة من ثلاثة اتجاهات.

كما تم تسجيل سلسلة من هجمات القصف المدفعي والجوي الروسي من محيط مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا.

وكانت هناك خسائر بشرية في هجمات صاروخية، وفقا للتقرير الذي لم يقدم مزيدا من التفصيل. وأسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية مسيرتين إيرانيتي الصنع في المنطقة، وفقا لرويترز.

وتم الإبلاغ عن هجمات روسية أيضا من كريمنشوك في جنوب شرق كييف. وقال دميترو لوني حاكم إقليم بولتافا إن "أهدافا من البنية التحتية المدنية والحيوية" قد تعرضت للقصف بالقرب من كريمنشوك.