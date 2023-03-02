تعرف على التسهيلات الحكومية بالحجوزات والتأشيرة بعد الإشادة بتنشيط السياحة

القاهرة - سامية سيد -

وأشادت مجلة "لا اخينسيا دى فياجى" الإيطالية بخطوات مصر فى استعادة حصصها السوقية فى السياحة بشكل سريع، وقالت إنها تتطلع إلى المستقبل بتفاؤل ، مع اطلاق الاستيراتيجية الوطنية طويلة المدى.

أشاد الإعلام الإيطالى بالخطوات المصرية فى خطة تنشيط السياحة، وأكدت الصحف الإيطالية أن مصر تتعافى سريعا فى قطاع السياحة ، ويعتبر عام 2023 عام السياحة المصرية.

وفي هذا الإطار، نستعرض خطة الحكومة خلال العام المالي الجاري 2022/2023 نحو التطوير التقني السياحي، في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدوله :

1- انشاء منصات تسمح بالتعرّف على المقاصد السياحية المصرية عبر شبكات الإنترنت.

2- إدخال مرونة على نُظم الحجز للاستجابة للمُستجدّات المُختلفة (الحجز المتأخر Last Minute‏ - إلغاء الحجز دون تكلفة Free Cancelation - إصدار قسيمة حجز Voucher لاستخدامها في وقت لاحق في حالة تعدّر السفر ، الإصابة كما يُمكن استخدامها في شراء المنتجات السياحية التقنية التي سيأتي ذكرها.

3- ميكنة 50 خدمة جديدة للتيسير على الفنادق من الحصول على التراخيص أو تجديدها وسداد الرسوم المُستحقة، وذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة مع تدريب العاملين على آلية التنفيذ من خلال منظومة الخدمات المُميكنة للمُنشآت الفندقية والمحال والأنشطة ة والتبعية من إحالة. السياحية.

4- مواصلة الحملة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار للتعريف بالتسهيلات الجديدة في إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية لمصر، وذلك باستهداف دول عديدة، مثل دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر وجنوب أفريقيا وكازاخستان وأذربيجان وجود إلى استحداث رحلات ذات نقاط اتصال منخفضة Reduced Touch Points في المطارات والفنادق والتنقلات وحجز التذاكر من خلال استخدام تقنيات NFC (المعمول بها ضمن الكروت الذكية والبلوتوث Bluetooth والإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية.