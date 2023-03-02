شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من كلوب عقب فوز ليفربول.. ورسالة مثيرة لـ صلاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بالتعليق على فوز الفريق أمام نظيره ولفرهامبتون، في بطولة الدوري الإنجليزي.

وفاز ليفربول أمام نظيره ولفرهامبتون، بهدفين نظيفين دون رد، في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة ببطولة الدوري الإنجليزي.

ونشرت شبكة "بي بي سي" العالمية، تصريحات لـ كلوب: كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، لقد سيطرنا عليها في الكثير من الفترات،كانت هناك مواقف وليس فرصًا، واندفعنا في هذه اللحظات، استعدنا إيقاعنا في الشوط الثاني، كان علينا فقط أن نتحلى بالقوة الدفاعية وأن نستمر في صنع الفرص.

وتابع: بشكل عام قدمنا أداءً دفاعيًا جيدًا الليلة، كان ديوجو جوتا في مركز 10 مهمًا حقًا، دفاعيًا كان لدينا خط عالي وفزنا بتحديات حاسمة، أليسون قام بتصديات مذهلة.

وأضاف: تلقينا ضربة ضد ريال مدريد، لعبنا شوطًا أول جيدًا حقًا، ثم بدأنا الشوط الثاني بشكل سيء حقًا، لقد بدنا أكثر استقرارًا اليوم،ولعبنا بشكل أفضل، وعلينا الاستمرار في ذلك، بالنسبة للاعبين على أرض الملعب، كان الهدف واضحًا، لكن يجب أن تظل مركّزًا، سجلنا الهدف الأول بقوة والثاني كان رائعا.

وعلق عن هدف داروين نونيز الذي تم إلغاؤه: أعتقد أنكم جميعًا رأيتم الهدف مرة أخرى، في الإعادة البطيئة يبدو وكأنه التحام، لا يملك اللاعبون إعادة، بالنسبة لهم كان هدفًا واضحًا.

وعن فان دايك: نحن جميعًا بحاجة إلى مباراة كذلك وهو بحاجة إليها أيضًا، كانت مباراة صعبة على المدافعين، قام قلبا الدفاع وفابينيو بعمل رائع، كيف غطوا تلك المنطقة، وأفسدوا الهجمات المرتدة، وفي الحيازة على الكرة بدوا جيدين جدا.

واختتم عن نونيز: إنه تهديد حقيقي، الهدف الذي سجله كان رد فعل خارق، يستخدم سرعته في كلا الاتجاهين، لا يزال شابا، إنه مهم للغاية بالنسبة لنا.