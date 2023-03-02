شكرا لقرائتكم خبر عن خالد ميري يواصل جولاته الانتخابية بزيارة «الدستور» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واصل الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير الأخبار، المرشح نقيبًا للصحفيين، جولاته الانتخابية بزيارة الزملاء في جريدة «الدستور» وذلك لعرض برنامجه، استعدادًا للانتخابات التي تجري بعد غد الجمعة بمقر نقابة الصحفيين.

وحظيت جولة «ميري» باستقبال مميز من صحفيي «الدستور» وعلى رأسهم د. محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير الجريدة، وعدد كبير من الزملاء الصحفيين الذين عبروا عن سعادتهم بترشح «ميري» نقيبًا للصحفيين، لما له من تاريخ نقابي مميز على مدار ٣ دورات متتالية استطاع خلالها أن يحظي بثقة الجمعية العمومية للصحفيين وبأعلى الأصوات، وأكدوا أنه قادر على تحقيق آمال وتطلعات الصحفيين، وللمهنة بشكل عام ولكل العاملين بها.

في البداية أكد خالد ميري، أن نقابة الصحفيين، هي نقابة «رأي- خدمات – مهنية»، مضيفا أنه على الرغم مما تواجهه المهنة من صعوبات وأزمات، فإن لديه حلول لمشاكل المهنة.

وأشار ميري، إلي أنه لديه تصور كامل لتعديل عددًا من القوانين، لان الصحفي من حقه الحصول على المعلومة كاملة، فدور النقابة توفير حماية قانونية وحرية، أما بخصوص قانون تداول المعلومات، فأكد أنه ليس هناك عقوبة لمنع تداول المعلومات، وقال: سنعمل على القانون من خلال ورقة عمل مقدمة للحوار الوطني.

من جانبه رحب د. محمد الباز بالكاتب الصحفي خالد ميري، مؤكدا أنه تربطه به صداقة، فهو لم يخذل أحدا فيما يخص أوضاع الصحفيين، وقال الباز: «نحن أمام رئيس تحرير مدرسة صحفية عريقة، ومرشح يجمع بين العمل النقابي وابن للمهنة في أعظم صورها، وأخبار اليوم هي من علمت الجميع قواعد الصحافة، وما فعله وقدمه يشفع له».