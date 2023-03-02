توصيات أممية يوجهها جوتيريش في العراق

وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى الحكومة العراقية، توصيات أممية، وأكد على «التضامن» مع العراقيين، داعيًا إلى «كسر دائرة عدم الاستقرار» ومواصلة العمل على طريق تحقيق «الازدهار والحرية».

توطيد الديمقراطية

وأضاف جوتيريش، خلال مؤتمر صحفي إلى جانب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني: «أنا هنا في زيارة تضامن، وللتأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم العراق في توطيد المؤسسات الديمقراطية... وحقوق الإنسان لكل العراقيين».

وتطرق إلى عدة ملفات «مهمة»، لا سيما التغير المناخي، مرحبًا بجهود رئيس الوزراء العراقي في «معالجة التحديات التي تواجه البلاد بما في ذلك محاربة الفساد وتحسين الخدمات العامة والتنويع الاقتصادي من أجل خفض البطالة وإيجاد فرص للشباب».

وأعرب عن «الأمل» في أن يكسر العراق «دائرة عدم الاستقرار والهشاشة»، من أجل الانطلاق نحو «مزيد من الازدهار والحرية والسلام».

الاستقرار الإقليمي

ورحّب الأمين العام للأمم المتحدة كذلك بدور العراق «المحوري» في «الاستقرار الإقليمي»، و«التزام الحكومة في تحقيق تقدّم في الحوار والدبلوماسية»، في إشارة إلى المفاوضات غير المسبوقة التي تتوسط فيها بغداد بين إيران والسعودية، رغم أنه وبعد عدة لقاءات مثمرة لا تزال المحادثات بين الطرفين متعثرة حتى الآن.

أولويات الحكومة

ومن جهته، شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على أولويات حكومته من «توفير فرص العمل» و«محاربة الفقر ومكافحة الفساد».

وأضاف: «نحن ماضون في إرساء معادلة الاستقرار. حكومتنا خلقت حالة من الاستقرار السياسي والأمني، واليوم العراق هو مفتاح للحل في المنطقة وليس جزءًا من مشكلة أمنية وسياسية».