مسؤول أوكراني يرجح انسحاب القوات من باخموت

ذكر مستشار الرئيس الأوكراني أن الجيش الأوكراني قد يقرر سحب القوات من معقل باخموت الرئيسي في الوقت الذي تواصل فيه روسيا هجومًا دمويًا استمر شهورًا للسيطرة على المدينة.

وقال ألكسندر رودنيانسكي، المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: «حتى الآن، سيطروا على المدينة، ولكن إذا لزم الأمر، فسوف ينسحبون بشكل إستراتيجي».

رمز مقاومة

وأصبحت معركة باخموت، في منطقة دونيتسك بأوكرانيا، رمزًا للمقاومة الأوكرانية حيث يصمد المدافعون ضد القصف المستمر وموجات القوات الروسية التي تكبدت خسائر فادحة في حملة استمرت لأشهر للسيطرة عليها.

وأشار رودنيانسكي إلى أن روسيا كانت تستخدم أفضل قواتها لمحاولة تطويق المدينة.

وذكر المليونير يفغيني بريغوزين، الذي له صلات طويلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أنه لم ير حتى الآن أي علامات على انسحاب أوكراني من المدينة. وأكد أن كييف في الواقع عززت مواقفها هناك.

وقال «الجيش الأوكراني ينشر قوات إضافية ويبذل كل ما في وسعه للاحتفاظ بالسيطرة على المدينة». «عشرات الآلاف من الجنود الأوكرانيين يبدون مقاومة شرسة، والقتال يزداد دموية يومًا بعد يوم».

دمار واسع

وتُظهر لقطات حديثة لطائرة بدون طيار حجم الدمار في المدينة، بينما وصفها زيلينسكي بأنها «مدمرة».

في غضون ذلك، نفى أحد كبار مستشاري زيلينسكي، ميخايلو بودولياك، أن أوكرانيا استخدمت طائرات بدون طيار لمهاجمة الأراضي الروسية بعد تصريحات رسمية روسية بأن أوكرانيا استهدفت البنية التحتية في عمق روسيا.

وقال: «أوكرانيا لا تضرب أراضي الاتحاد الروسي. وكتب بودولياك على تويتر، مشيرًا إلى أن استهداف البنية التحتية الروسية كان نتيجة «هجمات داخلية». إسقاط الطائرات

ووفقًا لوسائل الإعلام الحكومية الروسية، أسقطت قوات الدفاع الجوي ست طائرات بدون طيار، بينما تم تعطيل أربع طائرات أخرى بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية.

وأفاد مكتب الرئيس الأوكراني أن تسعة مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب 12 آخرون في أنحاء البلاد في أوكرانيا.

واستمر القتال العنيف في مقاطعة دونيتسك الشرقية، حيث تعرضت مدن باخموت وأفدييفكا وفوليدار، إلى جانب 17 بلدة وقرية أخرى، لقصف روسي مكثف. وقال المكتب الرئاسي في تحديث منتظم:»القصف لا يتوقف على طول خط المواجهة بأكمله«.

في مقاطعة لوهانسك الواقعة في أقصى شرق البلاد، قال الحاكم الإقليمي سيرهي هايداي إن الجيش الأوكراني فجر مستودعًا في كادييفكا التي تسيطر عليها روسيا في موقع مصنع كانت القوات الروسية تخزن فيه شاحنات محملة بالذخيرة، وقال هايداي إن الجيش الروسي حاول اختراق الدفاعات الأوكرانية في بيلوهوريفكا وبالقرب من كريمينا،»لكن تم صد الهجوم الروسي».