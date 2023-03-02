تقرير أممي.. تخصيب إيران لليورانيوم وصل لــ 83.7%

عثر مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة على جزيئات يورانيوم مخصبة بنسبة تصل إلى %83.7 في موقع فوردو النووي تحت الأرض في إيران.

ومن المرجح أن يؤدي التقرير الفصلي السري الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا، والذي تم توزيعه على الدول الأعضاء، إلى زيادة التوترات بين إيران والغرب بشأن برنامجها النووي، في الوقت الذي تواجه فيه طهران بالفعل اضطرابات داخلية بعد شهور من الاحتجاجات والغضب الغربي بسبب إرسال طائرات مسيرة محملة بالقنابل إلى روسيا.

زيادة النسبة

ويتحدث تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن «الجزيئات»، مشيرًا إلى أن إيران تبني مخزونًا من اليورانيوم المخصب بنسبة تزيد عن %60 - وهو المستوى الذي كانت تخصبه منذ بعض الوقت.

ووصف اكتشاف المفتشين في 21 يناير أن مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي من طراز IR-6 في منشأة فوردو الإيرانية قد تم تكوينهما بطريقة «مختلفة اختلافًا جوهريًا» عما تم الإعلان عنه سابقًا. وقال التقرير إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أخذت عينات في اليوم التالي، والتي أظهرت نقاوة تصل إلى %83.7.

وقال «أبلغت إيران الوكالة أنها تقلبات غير مقصودة» في مستويات التخصيب ربما حدثت خلال الفترة الانتقالية. والمناقشات جارية بين الوكالة وإيران لتوضيح الأمر. تكثيف التحقيق

كما ذكر التقرير أنه «سيزيد من وتيرة وكثافة أنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة» في فوردو بعد الاكتشاف.

وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة لوكالة أسوشييتد برس إن ماسيمو أبارو، أحد كبار مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، زار إيران الأسبوع الماضي «وفحص معدل التخصيب المزعوم».

وزعمت البعثة أنه «بناءً على تقييم إيران، تم حل نسبة التخصيب المزعومة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية».

ولكن «نظرًا لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يتم إعداده قبل رحلته، فإن نتائج رحلته ليست واردة ونأمل أن يذكرها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريره الشفوي إلى مجلس المحافظين في مارس».

كما سعى المتحدث باسم البرنامج النووي المدني الإيراني، بهروز كمالوندي، الأسبوع الماضي أيضًا إلى تصوير أي اكتشاف لجزيئات اليورانيوم المخصبة إلى هذا المستوى كأثر جانبي مؤقت لمحاولة الوصول إلى منتج نهائي بنسبة نقاء %60. ومع ذلك، يقول الخبراء إن مثل هذا التباين الكبير في النقاء حتى على المستوى الذري سيبدو مريبًا للمفتشين.

عدة قنابل

في حين حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن إيران لديها الآن ما يكفي من اليورانيوم لإنتاج «عدة» قنابل، فمن المرجح أن تكون هناك حاجة إلى شهور أخرى لبناء سلاح وربما تصغيره لوضعه على صاروخ.

وحافظت أجهزة الاستخبارات الأمريكية، حتى نهاية الأسبوع الماضي، على تقييمها بأن إيران لا تسعى للحصول على قنبلة ذرية.

وقال ويليامز بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية لشبكة سي بي إس: «على حد علمنا، لا نعتقد أن المرشد الأعلى في إيران قد اتخذ قرارًا حتى الآن باستئناف برنامج التسليح الذي نحكم عليه أنهم علقوه أو أوقفوه في نهاية عام 2003».

لكن موقع فوردو الذي يقع تحت جبل بالقرب من مدينة قم على بعد 90 كيلومترًا جنوب غربي طهران يظل مصدر قلق خاص للمجتمع الدولي.

وهو بحجم ملعب كرة قدم، وكبير بما يكفي لإيواء 3000 جهاز طرد مركزي.

سلاح نووي

وبين مسؤول كبير في وزارة الدفاع للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي أن إيران يمكن أن تنتج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي واحد في أقل من أسبوعين إذا اختارت طهران متابعتها.

وقال كولين كال «التقدم النووي الإيراني منذ انسحابنا من (الاتفاق) كان ملحوظا. بالعودة إلى عام 2018، عندما قررت الإدارة السابقة الانسحاب من (الصفقة)، كان من الممكن أن تستغرق إيران حوالي 12 شهرًا لإنتاج ما يعادل قنبلة واحدة من المواد الانشطارية. الآن سيستغرق الأمر حوالي 12 يومًا».

إيران واليورانيوم:

حدد الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مخزون طهران من اليورانيوم إلى 300 كيلوغرام (661 رطلا) وتخصيبه إلى %3.67 وهو ما يكفي لتزويد محطة للطاقة النووية بالوقود.

أدى الانسحاب الأمريكي الأحادي الجانب من الاتفاق في عام 2018 إلى سلسلة من الهجمات والتصعيد من جانب طهران بشأن برنامجها.

تنتج إيران اليورانيوم المخصب حتى درجة نقاء 60% وهو مستوى يقول خبراء حظر الانتشار النووي بالفعل إن طهران ليس لها استخدام مدني.

قدر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية مخزون إيران من اليورانيوم حتى 12 فبراير بحوالي 3760 كيلوجراما (8289 رطلا) بزيادة 87.1 كيلوجراما (192 رطلا) منذ تقريرها الفصلي الأخير في نوفمبر.

تبلغ نسبة اليورانيوم %84 تقريبا في مستوى صنع الأسلحة بنسبة %90 مما يعني أنه يمكن استخدام أي مخزون من تلك المواد بسرعة لإنتاج قنبلة ذرية إذا اختارت إيران ذلك.