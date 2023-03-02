شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. محمد صلاح يحقق رقم مميز بهدفه في شباك وولفرهامبتون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في الإنضمام لقائمة خاصة وذلك بهدفه الذي سجله الأربعاء في شباك وولفرهامبتون بالموقعة التي جمعت الفريقان على ملعب أنفيلد ضمن مؤجلات الجولة السابعة من البريميرليج.

محمد صلاح يحقق رقم مميز بهدفه في شباك وولفرهامبتون

وسجل صلاح الهدف الثاني لكتيبة يورجن كلوب في الدقيقة السابعة والسبعين بعد أن تلقى عرضية من الناحية اليسرى لعبها اليوناني تسيميكاس ليسددها مباشرة في شباك خوسيه سا.

وعبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قالت شبكة سكواكا أن صلاح بات اللاعب الرابع في البريميرليج الذي يسجل 20 هدف في جميع المسابقات خلال الموسم الجاري.

وإنضم صلاح للثلاثي المتوهج إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي وماركوس رشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد وهداف توتنهام هاري كين.