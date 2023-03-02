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محمد الفلاح - قاد الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق الفوز على فريق نادي وولفرهامبتون بهدفين دون مقابل في الموقعة التي جمعت بينهما على ملعب أنفيلد ضمن مؤجلات الجولة السابعة من البريميرليج

صلاح يسجل ويقود ليفربول لعبور عقبة وولفرهامبتون في البريميرليج

شوط المباراة الأول بين الفريقين إنتهى على وقع التعادل السلبي حيث لم ينجح أي من الفريقين في ترجمة الفرص لأهداف.

وفي الشوط الثاني نجح الأوروجوياني داروين نونيز في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة السادسة والستين قبل أن يتم إلغاءه بداعي وجود خطأ على دييجو جوتا.

قبل أن يتمكن اللاعب الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك من تسجيل الهدف الأول لكتيبة يورجن كلوب من رأسية مركزة.

وعاد محمد صلاح للتهديف بعد أن سجل الهدف الثاني في الدقيقة السابعة والسبعين لتنتهي المواجهة على وقع فوز الريدز بثنائية نظيفة.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون

بهذا الفوز رفع الريدز رصيده من النقاط إلى النقطة التاسعة والثلاثين في المركز السادس فيما توقف رصيد وولفرهامبتون عند أربعة وعشرين نقطة في المركز الخامس عشر.