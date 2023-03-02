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محمد الفلاح - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد من العبور للدور ربع النهائي من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي بعد فوزه على فريق وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف في الموقعة التي جمعت بينهما على ملعب إستاد أولد ترافورد لحساب مباريات الدور ثمن النهائي.

مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على وست هام ويعبر لربع نهائي كأس الاتحاد

البداية كانت عن طريق اللاعب سعيد بن رحمه الذي سجل هدف التقدم لفريق نادي وست هام يونايتد في الدقيقة الرابعة والخمسين.

قبل أن ينجح اللاعب الدولي البرازيلي كاسميرو من تسجيل هدف التعادل قبل أن يتم رفض الهدف بداعي التسللليسجل نايف أكرد بالخطأ في مرمى وست هام هدف التعادل لكتيبة تين هام في الدقيقة السابعة والسبعين.

وفي الدقيقة التسعين نجح اللاعب الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو من تسجيل الهدف الثاني قبل أن يقضي فريد على آمال أبناء دافيد مويس بتسجيله الهدف الثالث للشياطين الحمر في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.