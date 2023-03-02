شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال على إيفرتون اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - إكتسح فريق الكرة الأول بنادي أرسنال اليوم الأربعاء ضيفه فريق نادي إيفرتون بأربعة أهداف مقابل لا شيء في الموقعة التي جمعت بينهما ضمن مؤجلات الجولة السابعة من البريميرليج وإستضافتها أرضية ملعب إستاد الإمارات.

مباراة أرسنال وإيفرتون

وبهذه المواجهة تساوى الأرسنال مع المان سيتي فيما يخص عدد المباريات التي خاضها كل فريق ولهما 25 مواجهة ليوسع الجانرز الفارق مع حامل اللقب لخمسة نقاط.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

ويأتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوز أرسنال على إيفرتون وفق ما يلي:-

1 آرسنال، 60 نقطة.

2 مانشستر سيتي، 55 نقطة.

3 مانشستر يونايتد، 49 نقطة.

4 توتنهام، 45 نقطة.

5 نيوكاسل يونايتد، 41 نقطة.

6 ليفربول، 39 نقطة.

7 فولهام، 39 نقطة.

8 برايتون، 35 نقطة.

9 برينتفورد، 35 نقطة.

10 تشيلسي، 31 نقطة.

11 أستون فيلا، 31 نقطة.

12 كريستال بالاس، 27 نقطة.

13 نوتينجهام فورست، 25 نقطة.

14 ليستر سيتي، 24 نقطة.

15 ولفرهامبتون، 24 نقطة.

16 وست هام، 23 نقطة.

17 ليدز يونايتد، 22 نقطة.

18 إيفرتون، 21 نقطة.

19 بورنموث، 21 نقطة.

20 ساوثهامبتون، 18 نقطة.