شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يرغب في التعاقد مع لاعب تشيلسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي للتعاقد مع العديد من اللاعبين وتطوير صفوف الفريق خلال الفترة القادمة من أجل تدعيم صفوف الفريق.

ويريد مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويريد مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي ماتيو كوفاسيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وطلب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي جوارديولا التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم تشيلسي الإنجليزي ماتيو كوفاسيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

موعد مباراة تشيلسي القادمة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي لمواجهة نادي ليدز يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي ونادي ليدز يونايتد يوم السبت المقبل الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.