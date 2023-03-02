شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح في شباك وولفرهامبتون والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - تغير ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح في شباك وولفرهامبتون في الموقعة التي جمعت بينهما على ملعب أنفيلد ضمن مؤجلات الجولة السابعة من البريميرليج.
هدف محمد صلاح في شباك وولفرهامبتون
وجاء هدف محمد صلاح في شباك الحارس خوسيه سا في الدقيقة السابعة والسبعين بعد أن تلقى تمريرة حريرية من جانب اللاعب تسيميكاس بعد دقائق على تسجيل فيرجيل فان دايك لهدف التقدم.
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
ويأتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح في شباك وولفرهامبتون وفق ما يلي:-
- إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي 27 هدفًا.
- هاري كين، توتنهام 18 هدفًا.
- ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد 14 هدفًا.
- إيفان توني، برينتفورد 14 هدفًا.
- ألكسندر ميتروفيتش، فولهام 11 هدفًا.
- جابريل مارتينيلي، آرسنال، 11 هدفًا.
- بوكايو ساكا، آرسنال، 10 أهداف.
- ميجيل ألميرون، نيوكاسل 10 أهداف.
- رودريجو، ليدز يونايتد 10 أهداف.
- محمد صلاح، ليفربول، 9 أهداف.
- جيمس ماديسون، ليستر سيتي، 9 أهداف.
- مارتن أوديجارد، آرسنال، 9 أهداف.
- هارفي بارنيس، ليستر سيتي، 8 أهداف.