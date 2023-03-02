شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح في شباك وولفرهامبتون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تغير ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح في شباك وولفرهامبتون في الموقعة التي جمعت بينهما على ملعب أنفيلد ضمن مؤجلات الجولة السابعة من البريميرليج.

هدف محمد صلاح في شباك وولفرهامبتون

وجاء هدف محمد صلاح في شباك الحارس خوسيه سا في الدقيقة السابعة والسبعين بعد أن تلقى تمريرة حريرية من جانب اللاعب تسيميكاس بعد دقائق على تسجيل فيرجيل فان دايك لهدف التقدم.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ويأتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح في شباك وولفرهامبتون وفق ما يلي:-