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محمد الفلاح - يبحث عشاق كرة القدم العربية والعالمية عن فيديو هدف محمد صلاح العالمي اليوم في شباك وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموقعة التي تجمع بينهما لحساب مؤجلات الجولة السابعة من البريميرليج

فيديو هدف محمد صلاح العالمي اليوم في شباك وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز

ونجح محمد صلاح في تسجيل الهدف الثاني لكتيبة يورجن كلوب في الدقيقة السابعة والسبعين بعد أن تلقى تمريرة من زميله الظهير الأيسر كوستاس تسيميكاس

وجاء هدف الفرعون المصري بعد دقائق قليلة من تسجيل الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك لهدف التقدم في شباك الضيوف.

ويعد ذلك الهدف هو التاسع للفرعون المصري في البريميرليج خلال منافسات الموسم الجاري ويمني النفس بتسجيل المزيد للحاق بركب الصدارة.