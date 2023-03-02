700 ألف فقدوا وظائفهم في أفغانستان

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وأضاف الأكبروف أن 65% من المواطنين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وأن الملايين على شفا مجاعة كارثية في أفغانستان، حسب وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.
وتابع أن أسعار السلع الغذائية الأساسية، زادت بواقع 30% وأن ثلاثة أرباع دخل الأشخاص العاديين يذهب إلى الغذاء فقط.
وأكد أن 28.3 مليون شخص في أفغانستان، في الوقت الحالي، في حاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية وأن ستة ملايين على شفا المجاعة.
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