شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يكتسح إيفرتون برباعية ويتمسك بصدارة الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن فريق الكرة الأول بنادي ارسنال من تحقيق فوز كبير على ضيفه فريق نادي إيفرتون بأربعة أهداف مقابل لا شيء في الموقعة التي جمعت بينهما ضمن مؤجلات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الكروي الجاري 2022-2023 وإستضافتها أرضية ملعب إستاد ملعب الإمارات.

مباراة أرسنال وإيفرتون

وإنتهت فعاليات الشوط الأول بين الفريقين بتقدم الجانرز بنتيجة هدفين مقابل لا شيء حيث أفتتح بوكايو ساكا التسجيل في الدقيقة الأربعين قبل أن يضيف اللاعب جابرييل مارتينيلي الهدف الثاني لرجال أرتيتا في الدقيقة الخامسة والأربعين.

وفي الشوط الثاني تمكن الدولي الدنماركي مارتن أوديجارد من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الحادية والسبعين قبل أن يكمل مارتينيلي الرباعية ومضيفًا الهدف الشخصي الثاني في الدقيقة ثمانين.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة أرسنال وإيفرتون

بهذا الفوز رفع الأرسنال رصيده من النقاط إلى النقطة الستين في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بينماتوقف رصيد إيفرتون عند النقطة الحادية والعشرين في المركز الثامن عشر.