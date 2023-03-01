انت الان تتابع خبر مواجهة الغد.. هذه هي تشكيلة الكلاسيكو المتوقعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأبرزت صحيفة "سبورت" التشكيلة المتوقعة لكلا الفريقين خلال مباراة الغد، وجاءت كالتالي: ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا. الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، روديجر وناتشو. الوسط: كامافينجا (أو تشواميني)، كروس ومودريتش.



الهجوم: فالفيردي، فينيسيوس وكريم بنزيما. الهجوم: فالفيردي، فينيسيوس وكريم بنزيما. وأشارت الصحيفة، إلى أن خط الوسط هو الذي يشغل عقل كارلو أنشيلوتي المدير الفني للملكي، للاستقرار على ثلاثي الوسط، حيث سيعتمد بشكل أساسي على كروس ومودريتش ويفاضل بين كامافينجا أو تشواميني.