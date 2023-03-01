إيران تطرد اثنين من الدبلوماسيين الألمان

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في طهران أمس، «إن وزارة الخارجية استدعت السفير الألماني وأبلغته بالقرار»، بحسب وكالة أنباء «مهر» الإيرانية.
وكانت الحكومة الألمانية قد طردت اثنين من المسؤولين العاملين في السفارة الإيرانية في برلين ردا على الحكم بالإعدام على المواطن الإيراني - الألماني جمشيد شارمهد.
وكانت محكمة إيرانية قد أدانت الرجل البالغ من العمر 67 عاما بتنفيذ هجوم إرهابي.
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